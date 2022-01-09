Hudutta hain tuzak! 3 şehit, 1 yaralı

Haberin Devamı

Türkiye’nin Suriye sınırı olan Akçakale/Şanlıufa hudut hattında dün akşam saatlerinde askeri araç geçişi sırasında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Akçakale’den de hissedilen patlamada araçtaki 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Saldırıda şehit olan Teğmen Murat Alyakut (26) ile piyade erler Enes Koç ve Ertuğrul Ulupınar’ın (22) cenazeleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. 1 yaralı asker de Şanlıurfa’da tedavi altına alındı.

Şehit sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar memleketi Mersin Gülnar’da, şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut Kahramanmaraş Pazarcık’ta, Piyade Onbaşı Enes Koç da İstanbul Bahçelievler’de toprağa verilecek.

‘12 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) saldırının ardından PKK/YPG hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğunu, ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

MSB’nın açıklamasında “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Aralarında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in de bulunduğu birçok siyasi taziye mesajı yayınladı.