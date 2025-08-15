Hudutlarda 8 ayda 4 bin yakalama

Haberin Devamı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, 2’nci Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümünü kutlayarak şehitleri andı. Son bir haftadaki terörle mücadele çalışmalarına değinen Aktürk şu bilgileri verdi:

45 BİN ENGELLEME

“Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada yasadışı yollarla geçmeye çalışan 6’sı terör örgütü mensubu olmak üzere 349 şahıs yakalanmış, 778 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 845, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 45 bin 937 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Iğdır hudut hattında 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye harekât alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar 212 kilometre Tel Rıfat’ta, 327 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 539 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.”

İSRAİL İNSANİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

- Aktürk, dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladığını belirtti. Ortadoğu’da barış ve istikrara İsrail’in risk oluşturduğunu aktaran Aktürk, “Soykırımcı ve yayılmacı politikalarını uygulamak için attığı her adımla bölgenin barış ve istikrarına karşı risk teşkil eden İsrail; Gazze’yi yaşanmaz hale getirerek, Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlayarak insani krizi daha da derinleştirmektedir. Bu bağlamda tüm sorumluları ve uluslararası toplumu bağlayıcı ve etkin kararlar almak için göreve çağırıyoruz” diye konuştu.