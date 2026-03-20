'Hudut Kartalları'nın bayram nöbeti: Suriye sınırında 24 saat gözetim

Türkiye-Suriye sınırında bulunan Nusaybin ilçesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı’nda vatani görevini yapan askerler, 7 gün 24 saat güvenliği tesis ediyor.
SINIRDA KUŞ UÇURMUYOR
Sınır hattı boyunca yasa dışı geçiş teşebbüslerini önlemek amacıyla belirli aralıklarla zırhlı araçlarla devriye görevi yapan askerler, her türlü kaçak geçiş ve kaçakçılığı engelliyor. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla görevinin başında olan Mehmetçik, Suriye sınırında kuş uçurmuyor.
Suriye sınırının sıfır noktasında elleri tetikte, gözleri sınırda görevini ifa ederken, diğer taraftan da komutanlar ve askerler, bayram sevincini yaşadı. Mehmetçiğin bayram sevincini DHA ekibi görüntüledi. Komutanlar, bayramını kutladığı askerlere şeker ve kolonya ikram etti.