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Hudut kartallarından zehir tacirlerine darbe: 412 kilo uyuşturucu yakalandı

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#Hudut Güvenliği#Uyuşturucu Operasyonu#Van'da Uyuşturucu
Hudut kartallarından zehir tacirlerine darbe: 412 kilo uyuşturucu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 12:34

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda yasa dışı faaliyetlere geçit verilmediğini belirterek Van hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyetinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 412 kilo 741 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

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#Hudut Güvenliği#Uyuşturucu Operasyonu#Van'da Uyuşturucu

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