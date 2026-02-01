×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hudut Kartalları kuş uçurtmuyor

Güncelleme Tarihi:

#Hudut Kartalları#Dronsavar#Dron
Hudut Kartalları kuş uçurtmuyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 07:00

Iğdır’ın Aralık ilçesinde Türkiye-İran sınırında görev yapan ‘Hudut Kartalları’, yerli ve milli imkânlarla donatılan ileri teknoloji sistemlerle yasadışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terör tehditlerine karşı  sınır hattını 7 gün 24 saat esasına göre koruyor. Hudut Kartalları’nın sınır hattındaki çalışmaları yerinde görüntülendi.

Haberin Devamı

Türkiye’nin 3 ülkeye sınırı bulunan tek ili olan Iğdır’ın Aralık ilçesinde Ağrı Dağı eteklerinde yer alan 7’nci Hudut Bölüğü Subaşı Bölük Merkezi sorumluluk sahasında görev yapan ‘Hudut Kartalları’, yasadışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terör tehditlerine karşı sınır hattını anbean gözetliyor. 7’nci Hudut Bölüğü Subaşı Bölük Merkezi sorumluluk sahasında aydınlatma sistemleri, termal kameralar, fotokapanlar, sismik sensörler, dron ve dronsavar sistemleri ile elektro-optik kuleler bulunuyor. Keşif ve gözetleme faaliyetleriyle önlem alan Hudut Kartalları, yerli ve milli son teknoloji cihazlarla donatılan sınır hattında dedektörler, mayın arama köpekleri ve Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ile arazi arama-tarama faaliyetleri yürütüyor. Yasadışı göç, kaçakçılık ve terör örgütü mensuplarının geçişlerini engellemek amacıyla menfezler kamera ve fotokapanlarla kontrol altına alınırken, olası geçiş noktalarına yerleştirilen sistemler anlık uyarı ve canlı görüntü aktarımıyla güvenliğe katkı sağlıyor. Bölgede ayrıca kritik durumlara anında müdahale edebilecek keskin nişancı timleri de görev yapıyor.

Gözden KaçmasınPolis pizzacı kılığına girip Baron abla lakaplı torbacıyı yakaladıPolis pizzacı kılığına girip "Baron abla" lakaplı torbacıyı yakaladıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hudut Kartalları#Dronsavar#Dron

BAKMADAN GEÇME!