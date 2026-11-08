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Hudut kapılarında zehir tacirlerine darbe: 10 ayda 54 tondan fazla uyuşturucu yakalandı

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#Ticaret Bakanlığı#Kaçakçılık#Uyuşturucu
Hudut kapılarında zehir tacirlerine darbe: 10 ayda 54 tondan fazla uyuşturucu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 11:47

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde 2026'nın ilk 10 ayına ait kaçakçılıkla mücadele verilerini duyurdu. X-Ray sistemleri ve dedektör köpeklerle yapılan denetimlerde 54 ton 480 kilo uyuşturucunun yanı sıra milyonlarca kaçak tütün, sigara ve alkol ürününe el konularak imha süreçleri başlatıldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, Türkiye'nin ekonomik güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin yurda girişinin ve piyasaya arzının önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Hudut kapılarında zehir tacirlerine darbe: 10 ayda 54 tondan fazla uyuşturucu yakalandı

Risk analizine dayalı ve hedefleme odaklı çalışma modeli çerçevesinde riskli görülen araç, yolcu ve eşyaların X-Ray sistemleri, dedektör köpekler ve son teknoloji kontrol ekipmanlarıyla titizlikle incelendiği vurgulanarak, "Bu kapsamda, 2026 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda; esrar, metamfetamin ve kokain başta olmak üzere 54 ton 480 kilogram uyuşturucu, 9 milyon 261 bin 191 adet elektronik sigara podu/kartuşu, 105 bin 116 adet elektronik sigara cihazı ve aksamı, 27 milyon 284 bin 924 adet dolu ve boş makaron, 1 milyon 658 bin 497 paket sigara, 300 ton 993 kilogram sigara ve nargile tütünü, 20 milyon 675 bin 55 adet sigara filtresi ve kağıdı, 4 bin 530 litre sıvı nikotin ve elektronik sigara likiti, 22 bin 167 adet puro ve sigarillo, 33 bin 413 litre alkollü içki olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirilmiştir" denildi.

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Hudut kapılarında zehir tacirlerine darbe: 10 ayda 54 tondan fazla uyuşturucu yakalandı

'KAÇAK ÜRÜNLER İMHA EDİLİYOR'

Kaçak ürünlerin gerekli numune alma işlemlerinin ardından komisyon marifetiyle imha edildiği kaydedilerek, "Böylece insan sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiyi besleyen ve haksız rekabete yol açan kaçak ürünlerin yeniden dolaşıma girmesinin önüne geçilmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, başta uyuşturucu maddeler olmak üzere insan sağlığına zarar veren her türlü kaçak eşyanın ülkemize girişinin ve ticaretinin engellenmesi amacıyla Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin teknolojik altyapısını ve operasyonel kapasitesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Ülkemizin ekonomik güvenliğini ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için kaçakçılığın her türüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

 

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Hudut kapılarında zehir tacirlerine darbe: 10 ayda 54 tondan fazla uyuşturucu yakalandı

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#Ticaret Bakanlığı#Kaçakçılık#Uyuşturucu

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