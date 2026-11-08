Hudut kapılarında zehir tacirlerine darbe: 10 ayda 54 tondan fazla uyuşturucu yakalandı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, Türkiye'nin ekonomik güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin yurda girişinin ve piyasaya arzının önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Risk analizine dayalı ve hedefleme odaklı çalışma modeli çerçevesinde riskli görülen araç, yolcu ve eşyaların X-Ray sistemleri, dedektör köpekler ve son teknoloji kontrol ekipmanlarıyla titizlikle incelendiği vurgulanarak, "Bu kapsamda, 2026 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda; esrar, metamfetamin ve kokain başta olmak üzere 54 ton 480 kilogram uyuşturucu, 9 milyon 261 bin 191 adet elektronik sigara podu/kartuşu, 105 bin 116 adet elektronik sigara cihazı ve aksamı, 27 milyon 284 bin 924 adet dolu ve boş makaron, 1 milyon 658 bin 497 paket sigara, 300 ton 993 kilogram sigara ve nargile tütünü, 20 milyon 675 bin 55 adet sigara filtresi ve kağıdı, 4 bin 530 litre sıvı nikotin ve elektronik sigara likiti, 22 bin 167 adet puro ve sigarillo, 33 bin 413 litre alkollü içki olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirilmiştir" denildi.

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'KAÇAK ÜRÜNLER İMHA EDİLİYOR'

Kaçak ürünlerin gerekli numune alma işlemlerinin ardından komisyon marifetiyle imha edildiği kaydedilerek, "Böylece insan sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiyi besleyen ve haksız rekabete yol açan kaçak ürünlerin yeniden dolaşıma girmesinin önüne geçilmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, başta uyuşturucu maddeler olmak üzere insan sağlığına zarar veren her türlü kaçak eşyanın ülkemize girişinin ve ticaretinin engellenmesi amacıyla Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin teknolojik altyapısını ve operasyonel kapasitesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Ülkemizin ekonomik güvenliğini ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için kaçakçılığın her türüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

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