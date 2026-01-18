Hüda’yı atkısı kurtardı... Darp edilip boğazından bıçaklandı

Haberin Devamı

Gaziantep’te 1 Ocak akşamı, iddiaya göre; akli dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu Hüda el Muheymid’e (11) saldırdı. Küçük kız, F.K.’den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu dövmeye başladı. F.K., çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu. F.K., daha sonra cebinden çıkarttığı bıçakla küçük kızı boynundan yaraladı. Olayın ardından F.K., çevredeki esnafın müdahalesi ile Hüda’yı bıraktı. Gözaltına alınan F.K. tutuklanırken, olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

‘BOĞAZIMI KESECEKTİ’

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hüda el Muheymid, birkaç gündür F.K.’nin kendisini sürekli takip ettiğini ve durumu ailesine de söylediğini aktardı. Hüda, “Ekmek almaya dışarıya çıktım. Bakkaldan çıkınca, o adam beni takip ediyordu. Ben karda oynarken beni takip etti. Eve gidip, anne-babama durumu anlattım. Babam gidip o adama baktı, adam zarar vermeyecek gibi duruyordu. İkinci gün yeniden beni takip etti. Bir şey çıkaracaktı cebinden, ben bakkala kaçtım. Sonra o da bakkala girdi. Bakkal Amca’ya, ‘Babası çağırıyor, dışarı çıksın’ dedi. Ben elimi zorla çektim. Beni yere düşürdü, cebinden bıçak çıkartıp, üzerime çöktü, boğazımı kesecekti. Bakkal Amca müdahale etti, benim gücüm yetmedi. Daha sonra dışarıdan insanları çağırdı. Sonra babam geldi, beni kurtardı. Şimdi daha iyiyim” dedi.

‘GECELERİ UYUYAMIYOR’

Hüda’nın babası Abdurrahman El Muheymid, “Bu adam yakalandı, tehlikeli biri, umarım serbest bırakmazlar. Bugün benim kızımı, yarın başkasının çocuğunu kesecek. Büyük bir ceza almasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum. Kızım geceleri uyuyamıyor, korkuyor. Işıkları açık uyutuyoruz” diye konuştu.

Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cengiz Çevik, “Kesici alet yaralanmalarında temiz yara olmuyor. Yara dudakları birbiri ile tam kavuşmadığından dolayı iz kalma ihtimali daha yüksek. Yaklaşık 3-4 santim yara izi gözükmektedir. Boğazındaki atkı olmasa boğazına dayanan bıçak, çok daha derine inecek belki de hayati önem taşıyan damarlarını kesip, kızımızın hayatını kaybetmesine bile sebep olacaktı” diye konuştu.