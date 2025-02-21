HÜDA-PAR’lı vekile Adan’dan uyarı

Haberin Devamı

‘Kürt Meselesine İnsani Çözüm’ başlıklı çalıştaydaki görüşler nedeniyle eleştirilerin hedefi olan HÜDA-PAR’ın Meclis’te “Kemalizm zehirdir” çıkışı da tartışmaya neden oldu.

Çalıştaya yönelik tepkilere karşı Genel Kurul’da açıklama yapan HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, “Başkaları da çalıştay yapıyor, ses yok hatta el yükselten, devlet vadeden zat tüm tuşlara basarak HÜDA-PAR’a iftira atıyor. Kürt meselesinin sebebi Kemalizm’dir, çözümü de İslam’dadır. Kemalizm zehirdir, biz bu zehri yutmayacağız” dedi. Bunun üzerine söz alan CHP milletvekilleri, “Atatürk’e hakaret etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir, cüreti değildir” diye tepki gösterdi.

MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan da, “Bir sürü ülkede önce devlet, sonra Meclis kurulur; bizde ise Türkiye Cumhuriyeti devletini TBMM kurmuştur ve 300 yılda, 400 yılda ancak büyük milletlerin bağrından çıkabilecek olan büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulmuştur. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu devlet ezanı hür, bayrağı hür Türkiye’dir. Mustafa Kemal’e zarar verecek bir insanı bu dünyada daha hiçbir ana doğuramamıştır” dedi.

Haberin Devamı

AK PARTİ TEPKİSİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de HÜDA-PAR’ın çalıştayında üniter yapıya karşı mesajlar verilmesine tepki gösterdi. Güler dün Meclis’te gazetecilerin soruları üzerine, “Ben çok detaylı bilmiyorum, çalıştay mıdır, başka bir program mıdır, orada ifade edilen hususlar nedir? Sonuç bildirgesi midir, kişiye özgü bir ifade midir? Sözlerde suç eylemine uygun bir durum varsa, bölücülüğü, terör ve şiddeti meşrulaştırıcı bir şey varsa onu ayrı değerlendiririz, onu reddederiz” dedi.

