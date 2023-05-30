HÜDA PAR Genel Başkanı: Sorunların çözüm adresi Ankara’dır

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Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan Yapıcıoğlu, “Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanımız Allah’a hamdolsun halkımızın desteği ile seçilmiştir“ diye konuştu.



Yapıcıoğlu, kendilerini eleştirenlere karşı da şu cevabı verdi: “Kendileri gibi düşünmeyenleri düşmanlaştıranların bu sonuçlar üzerinde düşünüp ders çıkarmış olduklarını, kutuplaştırıcı ve ötekileştirici bir siyasi anlayışla bir yere varılamayacağını görmüş ve anlamış olduklarını umuyoruz.”



Yapıcıoğlu, seçim sonuçlarından herkese çok mesaj çıktığını vurgulayarak, “Sorunların çözüm adresi Ankara’dır. Milletimizin sorunlarının çözüm adresi ne Washington ne Brüksel ne Tel Aviv ne Kandil ne de başka bir yerdir” değerlendirmesinde bulundu.