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HÜDA PAR Genel Başkanı: Sorunların çözüm adresi Ankara’dır

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#HÜDA PAR#Zekeriya Yapıcıoğlu#ANKARA
HÜDA PAR Genel Başkanı: Sorunların çözüm adresi Ankara’dır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 07:00

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, “AK Parti listelerinden HÜDA PAR’ı temsilen 4 aday gösterdik ve hepsi seçildiler“ dedi.

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Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan Yapıcıoğlu, “Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanımız Allah’a hamdolsun halkımızın desteği ile seçilmiştir“ diye konuştu.

Yapıcıoğlu, kendilerini eleştirenlere karşı da şu cevabı verdi: “Kendileri gibi düşünmeyenleri düşmanlaştıranların bu sonuçlar üzerinde düşünüp ders çıkarmış olduklarını, kutuplaştırıcı ve ötekileştirici bir siyasi anlayışla bir yere varılamayacağını görmüş ve anlamış olduklarını umuyoruz.”

Yapıcıoğlu, seçim sonuçlarından herkese çok mesaj çıktığını vurgulayarak, “Sorunların çözüm adresi Ankara’dır. Milletimizin sorunlarının çözüm adresi ne Washington ne Brüksel ne Tel Aviv ne Kandil ne de başka bir yerdir” değerlendirmesinde bulundu.

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#HÜDA PAR#Zekeriya Yapıcıoğlu#ANKARA

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