HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı! İl sekreteri hayatını kaybetti

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Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. A.S. isimli kişi, il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin'i namaz kıldığı sırada bıçaklı yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan il sekreteri Sacit Pişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, il başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı il yöneticilerine A.S. isimli bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıda HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir yaralanmış olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İl Sekreteri Sacit Pişgin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren Adana 1951 doğumlu A.S. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir. Meydana gelen bu elim olaydan dolayı üzüntümüzü paylaşıyor, hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir’e de acil şifalar diliyoruz" denildi.

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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana İl Başkanımız Salih Demir hocamız ve İl Sekreterimiz Sacit Pişkin namaz kıldıkları sırada satırlı saldırıya uğradı. İl sekreteri Sacit kardeşimiz şehit olmuştur. İl Başkanımız ise yaralıdır. Bu işi yapan uyuşturucu baronlarından hesap soracak ve peşini bırakmayacağız. Münferit bir olay değildir. Saldırganlar iki kişi. HÜDA PAR'ı hedef gösteren sözde siyasetçi ve gazetecilerin de eli kanımıza bulaşmıştır. Adana'da kirli bir uyuşturucu trafiği vardır. Bu işi azmettirenlerin mutlaka ortaya çıkarılması gerekir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında “Menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden HÜDA-PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan İl Başkanı Salih Demir’e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan adli soruşturma devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: SALDIRGAN YAKALANDI, TAHKİKAT SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir’e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi. Tunç, sosyal medya hesabındn yaptığı açıklamada, "HÜDA-PAR Adana İl Başkanı Sn.Salih Demir ve İl Sekreteri Sn.Sacit Pişgin'e İl Binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Sn.Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden Sn.Salih Demir'e Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA-PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: HADİSE HER YÖNÜYLE AYDINLATILACAK

Saldırı sonrası bir açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik açıklamasında, "HÜDAPAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin’i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin’e Yüce Allah’tan rahmet, yaralı Salih Demir’e acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek; hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDAPAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.