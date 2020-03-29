Hüda Ne Demek? Hüda Nedir? Hüda Tdk Kelime Anlamı

Farsça kökenli bir kelime olarak Türkçede yer alan Hüda, çok eski dönemlerden bu yana günümüze ulaşmış bir sözcüktür. Hala günümüzde kullanılmasına rağmen çok fazla tercih edilmez. Daha çok yazılı olarak belli başlı kaynaklar üzerinde öne çıkmaktadır.

Hüda Ne Demek?

Hüda kelimesi pek çok kişinin kulağına aşinadır ama tam olarak anlamı bilinmez. Özellikle İstiklal Marşı'nda yer almasıyla pek çok kişi tarafından anlamı merak edilmektedir. Hüda ‘Tanrı’ anlamına gelmektedir. Diğer bir anlamı ile yaratıcı olarak da dile getirilebilir.

Hüda Nedir?

Hüda hayatı yaratan bütün canlıları hayat veren yaratan olarak geçmektedir. Farsçada ‘Tanrı’ olarak anlamı geçmekte ve bu şekilde kullanılmaktadır. Cümle kalıbı içerisinde gerektiği zamanlarda bu anlamı üzerinden değerlendirmek mümkündür.

Hüda TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında Hüda kelimesine karşılık ‘Tanrı’ anlamı çıkmaktadır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’ Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda / Etmesin beni tek vatanımdan dünyada cüda.’’ M. A. Ersoy

Şiirin bu bölümünde de geçtiği gibi Hüda kelimesi Tanrı olarak tabii edilmektedir. Farklı yazılı metinlerde ya da değişik noktalarda karşılaştığınız zaman bu anlamı çıkarabilirsiniz