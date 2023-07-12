Hücreler yenilenecek ömür uzayacak: 100’lük gençler geliyor

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ABD’de Connecticut Üniversitesi Sağlık Merkezi ve Jackson Laboratuvarı’nda görev yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz, laboratuvar ortamında hücreleri gençleştirmeyi başardıklarını açıkladı. Prof. Dr. Unutmaz, bu çalışmanın insanlar üzerinde uygulanabilecek hale gelmesinin tıpta devrim niteliğinde gelişmelerin önünü açacağını belirtti. Hürriyet’e yaptığı açıklamada yaşlılıktan kaynaklanan hastalıkların büyük bölümünün ortadan kalkacağını, sadece yaşlanmanın gecikmeyeceğini, aynı zamanda gençleşmenin başlayacağını söyleyen Unutmaz, “İnsanların çoğu gelecekte yüzyıllarca yaşayacak” dedi.

25 YILDA UYGULANACAK

Yaşlanmanın yavaşlatılması ve gençleşmenin mümkün olması için uzun süredir çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Unutmaz, laboratuvar ortamında bunu başardıklarını ancak insana uygulanması noktasında biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla önümüzdeki 25 yıl içinde 70 yaşındaki bir insanın organlarının 30 yaşındaki gibi çalışacağını dile getiren Prof. Dr. Unutmaz, iki farklı yöntemle hücreleri gençleştirebildiklerini açıkladı. Prof. Dr. Unutmaz, bu sayede hem daha genç görünmenin hem de yaşlanma nedeniyle oluşan hastalıkların önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

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‘İKİ YÖNTEM OLABİLİR’

Laboratuvar araştırmasının insana uygulama aşamasının iki farklı yöntemle gerçekleşebileceğini belirten Prof. Dr. Unutmaz, ilk yöntemin herhangi bir hücrenin kök hücreye dönüştürülüp insana geri verilmesi olduğunu söyledi. İkinci yöntem ise yaşlı hücreleri emekliye ayırarak yani onları temizleyerek yerine gençleşmeyi sağlayacak genlerin verilmesi. Prof. Dr. Unutmaz, bunların bir aşı olarak düşünülebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Unutmaz şunları söyledi: “İnsanların gelecekte yüzyıllarca yaşayabilmesi gerçekten mümkün çünkü hücreler gençleştirildiğinde vücudun gençleşmesinin önünde biyolojik olarak bir engel kalmıyor. Vücudumuzdaki çoğu hücre devamlı yenileniyor. Ancak bu mekanizma bir süre sonra yavaşlıyor. Hücreleri eskisi gibi yenilenmeyen organlar da bir süre sonra fonksiyonlarını yitiriyor ve yaşam sona eriyor. Ancak biz örneğin 80 yaşındaki birinin kalp kası hücrelerini 30 yaşındaki haline döndürebiliriz. Öte yandan bağışıklık, deri, kemik ve hatta beyin hücrelerini de yenileyebiliriz. Bunu yaptığımız sürece yaşlanmış biri gençleşebilir ve bu sayede ömrü uzar.”

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HASTALIKLAR BİTECEK

Yapılan çalışmayla, organ düzeyinde bir gençleştirme yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Derya Unutmaz, “70 yaşındaki kişinin cildi, kalbi, böbreği ya da bağışıklık sisteminin durumunu 20-30 yıl geriye yani 40 yaşına çekerek o kişinin hayatına çok önemli yıllar ekleyeceğiz. Bu çalışmayla yaşlanma nedeniyle oluşabilecek hastalıkların önüne geçilebilecek” dedi.