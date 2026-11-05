Hücre evine baskın yapıldı: Tanınmış iş insanına suikast planı son anda önlendi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan'da meydana gelen silahlı saldırı olaylarının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saha çalışmaları sırasında tespit edilen hücre evlerine 3 Kasım'da operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda B.A., S.D., T.İ. ve A.E. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda 1 AK-47 uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 fişeğe el konuldu.

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İŞ İNSANLARINA SİLAHLI SALDIRI İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin, il dışından gelerek kiraladıkları evde eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Şüphelilerin iş insanlarının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış kişilere yönelik silahlı saldırı planladıkları iddia edildi.

Yapılan incelemelerde B.A.'nın aranma kaydı, S.D.'nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.İ.'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, A.E.'nin ise 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

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