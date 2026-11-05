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Hücre evine baskın yapıldı: Tanınmış iş insanına suikast planı son anda önlendi

Güncelleme Tarihi:

#Suikast Girişimi#İstanbul#Kağanthane
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 10:07

İstanbul, Kağıthane ve Eyüpsultan'daki olaylar sonrası iz süren polis ekipleri, Kağıthane'de tespit edilen bir hücre evine operasyon düzenledi. Spor, sanat ve cemiyet dünyasında tanınan bir iş insanına suikast hazırlığı yaptıkları iddia edilen aranan 4 şüpheli yakalanırken, adreste AK-47 piyade tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan'da meydana gelen silahlı saldırı olaylarının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saha çalışmaları sırasında tespit edilen hücre evlerine 3 Kasım'da operasyon düzenlendi.

Hücre evine baskın yapıldı: Tanınmış iş insanına suikast planı son anda önlendi

Operasyonlarda B.A., S.D., T.İ. ve A.E. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda 1 AK-47 uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 fişeğe el konuldu.

Hücre evine baskın yapıldı: Tanınmış iş insanına suikast planı son anda önlendi

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İŞ İNSANLARINA SİLAHLI SALDIRI İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin, il dışından gelerek kiraladıkları evde eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Şüphelilerin iş insanlarının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış kişilere yönelik silahlı saldırı planladıkları iddia edildi.

Hücre evine baskın yapıldı: Tanınmış iş insanına suikast planı son anda önlendi

Yapılan incelemelerde B.A.'nın aranma kaydı, S.D.'nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.İ.'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, A.E.'nin ise 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Hücre evine baskın yapıldı: Tanınmış iş insanına suikast planı son anda önlendi

 

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

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#Suikast Girişimi#İstanbul#Kağanthane

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