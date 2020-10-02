HTS sinyali nedir? HTS kayıtları hakkında detaylı bilgiler

HTS kayıtları, kişinin kimi aradığı ya da o kişi ile sesli, görüntülü ya da yazılı iletişim tercihlerinden hangisiyle iletişime geçtiği hakkında bilgi vermektedir. HTS kayıtları içerisinde tarih ve saat bilgisi de yer almaktadır. Genel olarak telefon konuşmasının kaydedilmediği HTS kayıtları hakimin talebine göre değerlendirilmektedir. İşte, HTS kayıtları hakkında daha detaylı bilgiler

HTS KAYITLARI NEDİR?

HTS Kayıtları, kişilerin telefonlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsamaktadır.

HTS raporları, ve içerikleri tüm bilgilerin alenen yazılması ve kolayca anlaşılmasına yönelik değil, teknik bilgileri barındırmaktadır. Baz istasyonlarının sinyal özelliklerinden, iletişimin karşılıklı olarak (arayan/aranan) değerlendirilmesi, tüm farklı iletişimlerin bir bütün olarak incelenmesi, raporların yorumlanması, rapordaki tüm numaraların istatistikinin çıkarılması, ulaşılıp ulaşılamayan görüşmelerin belirlenmesi, hattın sahibi ile kullanıcısının farklı olabilme ihtimalinin dosya kapsamından çıkarılarak değerlendirilmesi, baz istasyonlarının haritalaştırarak konum, hız, zaman gibi bilgiler yer alıyor. Bilgilerinin modellenmesi ve tüm bunlarla birlikte dosya kapsamında ki delil ve ifadelerin bu kayıtlarla örtüştürülerek gerek sanık yada şüpheli bazlı gerek tek tek arama bazlı gerekse de olay bazlı çelişkilerin ispatlarla ortaya konması ve bunların raporlanması sürecini kapsıyor.

HTS KAYITLARI HANGİ DURUMLARDA İSTENİR?

a) T.C.K.’da yer alan;

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80),

Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83),

İşkence (Madde 94, 95),

Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102),

Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),

Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149),

Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188),

Parada sahtecilik (Madde 197),

(Mülga alt bent: 21/02/2014-6526 S.K./12. md)

Fuhuş durumları (Madde 227),

Rüşvet durumları (Madde 252),

İhaleye fesat karıştırma olayları (Madde 235),

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama davaları(Madde 282),

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak adına yapılmış suçlar (madde 302),

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı işlenen Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suçlar ve Casusluk Suçları (Madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (Madde 12) suçları.

c) (Ek bend: 25/05/2005-5353 S.K./17.mad) Bankalar Kanununun 22 nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, *1*

d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar.