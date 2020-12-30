CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin’in, Muğla’da vahşice bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin’in babasını arayarak ‘davadan vazgeçmesini istediği’ yönündeki iddialarla ilgili konuştu. “Bu konuda en net, en tutarlı görüşü bizim vekilimiz söyledi. ‘Böyle bir olayı ispat etsinler, sadece CHP’den değil vekillikten de istifa edeceğim’ dedi. Bunun ötesi yok. Karşı taraf ispat ederse biz gereğini ziyadesiyle yerine getireceğiz. Ayrıca HTS kayıtlarını istedim, getirsinler. Cinayetin üzerinde durmaktan ziyade, CHP’yi tartışma konusu yaptılar. Çünkü AK Parti gündem belirleyemiyor. Sorunların içinde boğulan bir siyasal iktidar, başka konularla Türkiye’yi meşgul etmek istiyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Vekilimizin söylediği gayet açık; ‘İspat etsinler istifa edeceğim.’ Nokta; bu kadar açık net” diyen Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda özetle şunları söyledi:

AK PARTİ İKTİDARINDA NELER GÖRDÜK

“AK Parti iktidarında neler gördük: Türkiye Cumhuriyeti devletinde ilk kez rüşvet alanların, Kuran ile dalga geçenlerin büyükelçi olarak atandıklarını gördük. Cumhurbaşkanı bir başka ülkenin devlet başkanı tarafından suçlandı. Buna bir tepki gösterilmedi bizim dışımızda. Bir mal varlığı, bir kişi için korku unsuru olmamalı.

SAHTE DİPLOMAYI SAVUNDULAR

Bayrağımızı indirerek, kendi topraklarımızı düşmana teslim ettik. Süleyman Şah Türbesi... Bu kadar acı şey cumhuriyet tarihinde yaşanmadı. Sahte diploma ile banka yönetim kuruluna atanma. Bu atamadan daha acı olanı, bu sahte diplomanın TBMM çatısı altında savunulmuş olması. Şehitler arasında ayrımcılık yapıldığını AK Partili bir vekil basın toplantısı ile paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ordusu tank üretmesin diye Tank Palet Fabrikası, Katar ordusuna peşkeş çekildi.

EKONOMİ FAİZ-DÖVİZ EKSENİNDE

Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ekseninden çekerek faiz ve döviz eksenine oturttular. Maliyeti milyonlarca işsiz. Faiz baronları bugün fiilen ekonomiyi yönetir konumdadırlar.

AİHM KARARLARI UYGULANACAK

(AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili tartışma) Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bir uluslararası sözleşmenin altına imza atıyorsunuz. Sonra da ‘Ben AİHM kararını uygulamam’ diyorsunuz. Sonra da halka, ‘Ben hukukta reform yapacağım’ diyorsunuz. Rüzgar gülü bile bu kadar hızlı dönmez. Bunun faturası Türkiye’nin önüne gelecek. Ama ben söyleyeyim; tıpış tıpış uygulanacak bu karar; başka seçenekleri yok.”

HÂKİM VE SAVCILAR İSTİYOR

Açılımı Historical Traffic Search olan HTS, arama trafiği tarihçesi ya da arama trafiği kayıtları olarak adlandırılıyor. Kullanıcıların HTS kaydı belirli hukuki şartlar dahilinde hâkimler ve savcılar tarafından talep edilebiliyor. HTS kaydı içerisinde arayan ve aranan bilgileri, arama zamanı, konuşma süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler dahilinde kaydı alınan kişinin ne zaman, nerede, kiminle ve ne kadar süre ile konuştuğu bilgisine ulaşılabiliyor.

CHP’li Süleyman Girgin vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in babasını arayıp “Davadan vazgeçin” demediğini söyledi.