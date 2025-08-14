HSK’ya ‘İBB borsası’ şikâyeti

×
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 07:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Özgür Özel’in gündeme getirdiği “İBB borsası” iddiasıyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyette bulunduklarını söyledi.

Çiftçi başvurunun ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Dilekçemiz ekinde elimizde bulunan delillerimizi yani yargının içinde bulunduğu çürümenin, kirli ilişkiler ağının ve siyasallaşmanın da delillerini sunmuş bulunmaktayız. Buradan Hâkim Savcılar Kurulu’na çağrımız açık ve nettir. Bugün sunmuş olduğumuz somut deliller karşısında sessiz kalmayıp bu gerçekliği ortaya çıkarmak zorundadırlar. Şikâyet ettiğimiz savcı hakkında derhal adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiği çok açıktır. Tüm HTS ve baz kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları, WhatsApp geçmişleri, WhatsApp yazışmaları incelenmelidir. Bu deliller toplanmalıdır. ‘İBB Kumpas Borsası’ olarak tanımlanan ve sunmuş olduğumuz delillerle çöken bu suç örgütünü lütfen görmezden gelmeyin ve bu suç örgütünü çökertin.” 

