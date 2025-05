HSK’ya 5 yeni üye

Haberin Devamı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) gelecek ay görev süreleri dolacak 5 üyenin yerine Meclis Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Hukukçu adaylar arasından Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK’nın yeni üyeleri oldular. Görev süreleri dolan farklı 4 üyenin yerine de Cumhurbaşkanı’nca atama yapılacak.

KURAYLA BELİRLENDİ

Genel Kurul’da önceki gece yapılan seçimde, ikinci tur oylamada 363 milletvekili oy kullandı, boş ve geçersiz oy çıkmadı. İkinci tur oylamada, Anayasa’da öngörülen 360 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci turda en yüksek oyu alan 2 aday arasından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kura çekme yöntemiyle HSK üyeleri belirlendi. Ad çekmede Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK’nin yeni üyeleri olarak seçildi.

HEM İTİRAZ HEM BOYKOT

Seçime geçilmeden önce Yeni Yol Partisi, karma komisyonda yapılan oylamaların geçersiz olduğu iddiasıyla itiraz etti. YYP Milletvekili İdris Şahin, iktidarın değiştirdiği Anayasa’ya uygun davranmadığını savunarak, “Buraya seçeceğimiz isimlerin hiçbirinin üzerinde toplu iğne başı kadar leke olmaması gerekir” dedi. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ise Anayasa’ya aykırılık iddialarının hukuki temele dayanmadığını savundu. Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt da tüm komisyon toplantılarında aynı yöntemin uygulandığını söyledi. CHP grubu, Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Genel Kurul’u terk ederek oylamayı boykot etti.

İKİNCİ OYLAMADAKİ OY DAĞILIMI

Yargıtay üyeleri arasından birinci üyelik için: Ömer Faruk Aydıner (78), Fuzuli Aydoğdu (204), Mustafa Yapıcı (75).

Yargıtay üyeleri arasından ikinci üyelik için: İbrahim Temir (133), Hakan Türkön (25), Hakan Yüksel (203).

Yargıtay üyeleri arasından üçüncü üyelik için: Seyfi Han (218), Şerafettin Saka (42), Ergün Şahin (102).

Danıştay üyeleri arasından: Kemal Açıkgöz (69), Cengiz Aydemir (74), Aysel Demirel (219).

Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından: Hasan Oğuz Altınkaynak (136), Figen Şaştım (7), Alişan Tiryaki (217).

CHP HSK SEÇİMİNDE AYM’YE BAŞVURDU

CHP, Meclis’te önceki gün yapılan Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) seçimiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. CHP, seçimin yürürlülüğünün durdurulması ve iptal edilmesini istedi. CHP adına AYM’ye başvuruyu yapan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, seçimde “eylemli bir içtüzük ihlali yapıldığını” savundu. “Kanun koyucu diyor ki ‘İlk oylamada 3’te 2, ikinci oylamada 5’te 3 çoğunluğu ara, eğer bunu bulamıyorsan ad çekme yöntemine başvur.’ Neden üçüncü aşamada ad çekmeyi öneriyor, söylüyor, talimatlıyor anayasa yapıcı? Çünkü böylece kurulun demokratik meşruiyetinin sağlanması açısından siyasi partileri uzlaşmaya zorluyor. Bu amir hükme rağmen ve yöntemde paralellik ilkesine rağmen ad çekmeye gitmeyerek komisyon oylamalara devam etmiş ve 15 kişilik heyeti oluşturmuştur” diyen Günaydın şunları söyledi:

‘ORGANİZE İŞLER’

“Fuzuli Aydoğdu birincide 270 oy alıyor, ikincide 204 oy alıyor, ad çekmede Fuzuli Aydoğdu çıkıyor. İkinci duruma bakıyorsunuz, Hakan Yüksel birincide 283, ikincide 203 oy alıyor ve torbadan her nasılsa yine Hakan Yüksel çıkıveriyor. Üçüncü oylamada Seyfi Han birincide 284, ikincide 218 oy alıyor ve torbadan her nasılsa Seyfi Han çıkıveriyor. Alişan Tiryaki birinci oylamada 293, ikinci oylamada 217 oy alıyor ve her nasılsa ad çekmede bu da tesadüfen çıkıveriyor. Siz Hâkimler Savcılar Kurulu’nun teşkilinde Meclis Başkanı’nın gözleri önünde bütün partilerin, katılanların, grup başkanvekillerinin, iktidar blokunun çabasıyla buradan böylesine bir tesadüfler zincirini organize edebiliyorsanız, bu işler en azından organize işler olarak tanımlanmalıdır. Böylesine bir oylamada Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun tarafsız ve bağımsız olması mümkün olabilir mi?”