HSK’nın yapısı değişti

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Yeni sistemin bürokratik ayağında bulunmayan “müsteşarlık” kurumuna geri dönüleceği bir süredir siyasi kulislerde konuşuluyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan yasayla bunun ilk adımı Adalet Bakanlığı’nda atıldı. HSK Yasası’nda yapılan değişiklikle Adalet Bakanı Yardımcısı kurul üyeliğinden çıkarıldı.

‘YARDIMCI’ GİTTİ MÜSTEŞAR GELDİ

Hâkim ve savcıların atama, tayin, görevlendirme ve disiplin işlemlerinde en üst organ olan HSK’ya “Adalet Bakanlığı Müsteşarı” üye oldu. Adalet Bakanlığı’nda Müsteşarlık görevine gelecek haftalarda atama yapılması bekleniyor. Adalet Bakanlığı Müsteşarı’na verilen görevler, bu kadro ihdas edilip atama yapılıncaya kadar Adalet Bakanının belirlediği bakan yardımcısı tarafından yerine getirilecek.

KURULA 5 YENİ ÜYE

HSK’da görev sürelerinin dolmasıyla boşalan 5 üyelik için de Meclis’te gelecek hafta seçim yapılacak. TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu’nda yapılan seçimde belirlenen 15 aday arasından gizli oylamayla seçim gerçekleştirilecek. Seçimin birinci turunda 400 oy, ikinci turunda 360 oy aranacak. İkinci oylamada üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme yöntemiyle seçim tamamlanacak. Yeni HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak. Genel Kurul’da oylanacak 15 aday şöyle: “Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka. Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz. Avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım.”