HSK’dan yaz kararnamesi: Sinan Ateş davası savcılarına tenzili rütbe

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Yaz kararnamesinde, suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş cinayeti dosyasına bakan savcılara ilişkin atamalar dikkat çekti. Kararname kapsamında Sinan Ateş suikastına ilişkin soruşturmada bir süre görev yapan ve kritik öneme sahip olan bilirkişi raporunu dosyaya kazandıran Başsavcıvekili Durdu Özer tenzili rütbeye uğrayarak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na düz savcı olarak atandı. Ateş soruşturmasında Özer ile birlikte görev yapan Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Kaya da Diyarbakır Çınar Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.