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HSK’dan yaz kararnamesi: Sinan Ateş davası savcılarına tenzili rütbe

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#HSK#Kararname#Sinan Ateş
HSK’dan yaz kararnamesi: Sinan Ateş davası savcılarına tenzili rütbe
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 07:00

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 4 bin 299 hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı 2024 yılı ana kararnamesini dün açıkladı. Kararname ile adli yargıdan 4 bin 9, idari yargıda 290 hâkim ve savcının görev yeri değişti. 20 ile yeni başsavcı atandı.

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Yaz kararnamesinde, suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş cinayeti dosyasına bakan savcılara ilişkin atamalar dikkat çekti. Kararname kapsamında Sinan Ateş suikastına ilişkin soruşturmada bir süre görev yapan ve kritik öneme sahip olan bilirkişi raporunu dosyaya kazandıran Başsavcıvekili Durdu Özer tenzili rütbeye uğrayarak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na düz savcı olarak atandı. Ateş soruşturmasında Özer ile birlikte görev yapan Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Kaya da Diyarbakır Çınar Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

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#HSK#Kararname#Sinan Ateş

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