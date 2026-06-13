HSK’dan yaz kararnamesi

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Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek, Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı.

Kararnamede dikkat çeken değişiklikler de yer aldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ebubekir Efe Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliği’ne atanırken, “casusluk” iddianamesinde imzası bulunan Savcı Yasin Erkal Başsavcı Vekili, Savcı Kayhan Çetin ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu. Sinan Ateş soruşturmasını yürüten Savcı Durdu Özer’in yeni görev yeri ise Eskişehir oldu. Güllü soruşturmasını yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ise Gaziosmanpaşa Başsavcı Vekilliği’ne atandı.

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İKİ İLDE KADIN BAŞSAVCI

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Kararnameyle İstanbul Ticaret Mahkemeleri tek çatı altında toplandı. Serik, Ortaca, Suşehri ve Sandıklı adliyelerine ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı atandı. Öte yandan kadın il başsavcı sayısı da 2’ye yükseldi. Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Yalova’ya, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver ise Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. HSK’nın ilke kararı kapsamında aynı yerde 10 yılını dolduran çok sayıda mahkeme ve daire başkanının görev yeri değişirken, özellikle Ankara’daki Bölge İdare ve vergi mahkemelerinde görev yeri değişikliği oldu.