HSK’dan sürpriz karar

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Ancak sanık avukatları verilen karara ilişkin itiraz başvurusunda bulundu. İtirazı Hasan Şatır başkanlığındaki Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi görüştü.

Mahkeme Başkanı Şatır ismi, Sinan Ateş davasının kritik sanıklardan Serdar Öktem’in tutukluluk halinin devamına ilişkin verilen karara yapılan itirazında, sanığın tahliyesi gerektiği yönünde muhalefet şerhi yazmasıyla gündeme gelmişti.

4 AYLIK GEÇİCİ YETKİLİ

Ayhan Bora Kaplan davasında verilen tahliye kararları ve Sinan Ateş davasında yazılan muhalefet şerhi nedeniyle tartışmaların hedefi olduğu iddia edilen Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Şatır hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu sürpriz bir karara imza attı. HSK, Şatır’ın 4 aylığına geçici yetki ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığında görevlendirilmesine karar verdi.