×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

HSK’dan sürpriz karar

Güncelleme Tarihi:

#Ayhan Bora Kaplan#HSK#Ağır Ceza Mahkemesi
HSK’dan sürpriz karar
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 07:00

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18’i tutuklu 61 sanığın yargılandığı davanın geçen Eylül ayında yapılan duruşmalarında, davaya bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verdi.

Haberin Devamı

Ancak sanık avukatları verilen karara ilişkin itiraz başvurusunda bulundu. İtirazı Hasan Şatır başkanlığındaki Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi görüştü.

Mahkeme Başkanı Şatır ismi, Sinan Ateş davasının kritik sanıklardan Serdar Öktem’in tutukluluk halinin devamına ilişkin verilen karara yapılan itirazında, sanığın tahliyesi gerektiği yönünde muhalefet şerhi yazmasıyla gündeme gelmişti.

4 AYLIK GEÇİCİ YETKİLİ

Ayhan Bora Kaplan davasında verilen tahliye kararları ve Sinan Ateş davasında yazılan muhalefet şerhi nedeniyle tartışmaların hedefi olduğu iddia edilen Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Şatır hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu sürpriz bir karara imza attı. HSK, Şatır’ın 4 aylığına geçici yetki ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığında görevlendirilmesine karar verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayhan Bora Kaplan#HSK#Ağır Ceza Mahkemesi

BAKMADAN GEÇME!