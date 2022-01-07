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HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

#HSK#Suç Örgütü Lideri#İnceleme
HSKdan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara'da 'suç örgütü kurmak', 'uyuşturucu kaçakçılığı', 'tehdit', 'yaralama' ve 'mala zara verme' suçlarından adliyeye sevk edilen Serkan T.'nin, mahkemece 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 17 Aralık 2021'de operasyon düzenlendi. Ankara genelinde 51 ayrı adrese yapılan baskınlarda; 2 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 120 gram esrar, 1,65 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 250 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 şüpheliden 37'si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı, emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Aralık 2021'de Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Tutuklanmaları istemiyle mahkemeye çıkarılan, aralarında örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Serkan T.'nin de bulunduğu şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından farklı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti, şüphelilerin serbest bırakılmasına yönelik savcılık itirazını da reddetti.

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HAKKINDA İFADE VERENİ YARALADI

Serkan T., serbest kaldıktan 3 gün sonra aleyhinde ifade veren E.Ö.'yü tehdit edip, pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Serkan T., bu kez 'tehdit', 'yaralama' ve 'mala zara verme' suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Serkan T., haftada bir ikametinin bulunduğu polis merkezinde imza atma adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık, şüphelinin her iki soruşturma kapsamında serbest kalmasına itiraz etti. İtirazları değerlendiren mahkeme heyeti, 3 Ocak 2022'de şüphelinin tutuklanması talebini reddetti. Her iki soruşturma kapsamında da serbest kalan Serkan T. hakkında, ilk soruşturma kapsamındaki imza adli kontrol hükümlerini yerine getirmediği tespit edilince yakalama kararı çıkarıldı. Ancak şüpheli, polisin aramasına rağmen bulunamadı. HSK, 'suç örgütü kurmak' ve 'uyuşturucu kaçakçılığı' suçlarından soruşturması devam eden Serkan T.'nin dosyasına ilişkin inceleme başlattı.

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#HSK#Suç Örgütü Lideri#İnceleme

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