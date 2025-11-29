HSK’dan kritik atamalar… İstanbul’a üç yeni başsavcı vekili

Haberin Devamı

- Kararname ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturma savcılarından İstanbul Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcıları Aykut Çelik, Muhammet Bekir Albora, Emre Kara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilleri olarak atandı. İstanbul adliyesindeki birçok hakim-savcının da yeri değişti. İBB davasına bakacak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni hâkim atamaları yapıldı.

BURSA VE DİYARBAKIR’A YENİ BAŞSAVCI

- Bursa ve Diyarbakır’ın başsavcıları değişti. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bu görevden alınarak, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na getirildi. Solmaz’ın, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve işadamları ile yemek yediği fotoğraf ortaya çıkmış ve tartışılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdal Kuruçay ise yeni Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

- Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun 8 Aralık’ta görülecek diploma davasına bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Doğan, Kahramanmaraş 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ne atandı.

- Hollandalı uyuşturucu baronu Leijdekkers’ın Türkiye ayağını yönettiği öne sürülen Abdullah Alp Üstün’ü tahliye eden İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay Açar da tenzili rütbe ile Gaziosmanpaşa Hakimliği’ne atandı.

- Sarallar ve Daltonlar gibi suç örgütleri davalarına bakan İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Özberk, Büyükçekmece 27. Asliye Ceza Hâkimliği’nde görevlendirildi.

- Hablemitoğlu suikastı soruşturma-kovuşturma sürecinde görev alan Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, Aksaray Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İBB YORUMU

Avukat Hüseyin Ersöz, kararnameyle ilgili dün sosyal medya hesabından “HSK Kararnamesiyle, İBB Davasına bakacak olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni hakim atamaları gerçekleştirildi. Böylece bu mahkemede “2 heyet” oluşmuş oldu. Muhtemeldir ki bu heyetlerden biri sadece “İBB Davasına” bakacak ve geçmişteki çok sanıklı, büyük yargılama süreçlerinde olduğu gibi Silivri’de kesintisiz duruşmalar görülecek” yorumu yaptı.