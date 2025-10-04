HSK’dan ara kararname… İstanbul Adliyesi’nde 3 başsavcı değişti

Güncelleme Tarihi:
HSK 1. Dairesi adli yargıda, güz kararnamesinden önce 9 kişiyi kapsayan ara kararname çıkardı. Ana kararnamenin ise kasım ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Kararnameyle İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcıları değişti. Yargıtay’a, 2 yeni isim atandı.
DÖNMEZ ANADOLU BAŞSAVCILIĞI’NA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez atandı. Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 Ekim 2024’te atanmasının ardından Dönmez de İstanbul Adliyesi’ne atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne getirilen Dönmez, Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumluydu. 1 yıllık görev süresinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olan Dönmez, İBB soruşturmasını da yürütüyordu.
9 ATAMA YAPILDI
Kararname ile yapılan atamalar şöyle:
Fatih Dönmez: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na.
Kadir Yılmaz: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne.
Doç. Dr. Barış Duman: Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na.
İsmet Saçlı: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine.
Bülent Dinçel: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne.
Erol Çelik: Antalya BAM Savcısı, Antalya BAM Cumhuriyet Başsavcılığı’na.
Harun Bulut: Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na.
Zafer Koç: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na.
Hüseyin Gümüş: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na.