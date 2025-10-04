×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

HSK’dan ara kararname… İstanbul Adliyesi’nde 3 başsavcı değişti

Güncelleme Tarihi:

#HSK#İstanbul Adliyesi#Başsavcı Değişikliği
HSK’dan ara kararname… İstanbul Adliyesi’nde 3 başsavcı değişti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 07:00

HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi’nin ara kararnamesiyle İstanbul Adliyesi’nde kritik atamalar yapıldı.

Haberin Devamı

HSK 1. Dairesi adli yargıda, güz kararnamesinden önce 9 kişiyi kapsayan ara kararname çıkardı. Ana kararnamenin ise kasım ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Kararnameyle İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcıları değişti. Yargıtay’a, 2 yeni isim atandı.

DÖNMEZ ANADOLU BAŞSAVCILIĞI’NA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez atandı. Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 Ekim 2024’te atanmasının ardından Dönmez de İstanbul Adliyesi’ne atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne getirilen Dönmez, Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumluydu. 1 yıllık görev süresinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olan Dönmez, İBB soruşturmasını da yürütüyordu.

Haberin Devamı

9 ATAMA YAPILDI

Kararname ile yapılan atamalar şöyle:

 Fatih Dönmez: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na.

 Kadir Yılmaz: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne.

 Doç. Dr. Barış Duman: Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na.

 İsmet Saçlı: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine.

 Bülent Dinçel: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne.

 Erol Çelik: Antalya BAM Savcısı, Antalya BAM Cumhuriyet Başsavcılığı’na.

 Harun Bulut: Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na.

 Zafer Koç: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na.

 Hüseyin Gümüş: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#HSK#İstanbul Adliyesi#Başsavcı Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!