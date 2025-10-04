HSK’dan ara kararname… İstanbul Adliyesi’nde 3 başsavcı değişti

Haberin Devamı

HSK 1. Dairesi adli yargıda, güz kararnamesinden önce 9 kişiyi kapsayan ara kararname çıkardı. Ana kararnamenin ise kasım ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Kararnameyle İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcıları değişti. Yargıtay’a, 2 yeni isim atandı.

DÖNMEZ ANADOLU BAŞSAVCILIĞI’NA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez atandı. Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 Ekim 2024’te atanmasının ardından Dönmez de İstanbul Adliyesi’ne atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne getirilen Dönmez, Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumluydu. 1 yıllık görev süresinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olan Dönmez, İBB soruşturmasını da yürütüyordu.

9 ATAMA YAPILDI

Kararname ile yapılan atamalar şöyle:

Fatih Dönmez: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na.

Kadir Yılmaz: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne.

Doç. Dr. Barış Duman: Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na.

İsmet Saçlı: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine.

Bülent Dinçel: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne.

Erol Çelik: Antalya BAM Savcısı, Antalya BAM Cumhuriyet Başsavcılığı’na.

Harun Bulut: Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na.

Zafer Koç: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na.

Hüseyin Gümüş: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na.