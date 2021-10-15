HSK’da sürpriz istifa

Kocabey’in istifasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. TBMM tarafından 2017’de HSK üyeliğine seçilen Kocabey, 26 Mayıs’ta ikinci kez bu göreve gelmişti. Kocabey, HSK Birinci Daire Üyesi olarak görev yapıyordu. Kocabey, görevine seçilmeden önce MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin avukatlığını da yürütüyordu. Birçok davada MHP adına yer almıştı.
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