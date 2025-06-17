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HSK yenilendi

Güncelleme Tarihi:

#HSK#Üye#Seçim
HSK yenilendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 07:00

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul’u dün ikinci kez yeni üyeleriyle seçim gündemiyle toplandı.

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HSK birinci ve ikinci daire başkanları ile üyeliklerine seçim yapıldı.  Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un başkanlığındaki toplantıda, HSK 2. Daire Başkanlığı’na ve HSK Başkanvekilliği’ne Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanlığı’na Turan Kuloğlu seçildi. 1. ve 2. Daire üyeleri ise şu isimler oldu.

Birinci Daire: HSK Birinci Daire: Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir, Turan Kuloğlu.

İkinci Daire: Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Fuzuli Aydoğdu, Serdar Ateş, Seyfi Han.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “HSK Daire Başkanlarımıza ve üyelerimize görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yargı teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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#HSK#Üye#Seçim

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