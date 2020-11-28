HSK Yargıtay’a 11 üye atadı

Seçilenler arasında, 15 Temmuz darbe girişimi Akıncı Üssü davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray da var. Eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanı Kemal Güngör, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi Başkanı Savaş Şahinbay da Yargıtay üyesi seçildi.