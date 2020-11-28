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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

HSK Yargıtay’a 11 üye atadı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
HSK Yargıtay’a 11 üye atadı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) dün Yargıtay’daki boş 11 üyelik için seçim yaptı.

Seçilenler arasında, 15 Temmuz darbe girişimi Akıncı Üssü davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray da var. Eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanı Kemal Güngör, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi Başkanı Savaş Şahinbay da Yargıtay üyesi seçildi.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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