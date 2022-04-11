HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre yaşamını yitirdi

Haberin Devamı

HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin, geçen hafta pazar günü Kastamonu'da kalp krizi geçirdiği ve 1 hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra dün yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Kamil Erkut Güre için sosyal medyadan taziye mesajı yayımlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun" dedi.



Güre'nin cenazesinin yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde toprağa verileceği belirtildi.