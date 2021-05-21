HSK seçiminde uzlaşma

Anayasa-Adalet Karma Komisyonu dün yaptığı seçim öncesinde, 118 başvuru arasından alt komisyonda yapılan elemeyi görüştü. Alt komisyon, 51 Yargıtay üyesi, 10 Danıştay üyesi, 44 avukat ve 13 öğretim üyesinin özgeçmişleri üzerinde yaptığı incelemenin ardından 3 başvuruyu reddetti. Komisyonda daha sonra seçim yöntemi tartışıldı. Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ ise 7 üyelik için 7 ayrı seçim yapılacağını, oy pusulası üzerinde her milletvekilinin 3 adayı işaretleyeceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de adayların uzlaşmayla belirlenmesi nedeniyle partilere teşekkür etti. Gül, “Demokratik olgunlukla ve çoğulcu bir anlayışla HSK üyelerinin seçim sürecinin devam ettirilmesi ülkemiz ve yargımız için son derece önemli ve değerlidir. İnanıyorum ki ortak akılla ve uzlaşmayla bu neticeye ulaşılmış olacak. Çünkü yargı hepimizin ortak müşterek değeridir” dedi.

4 ÜYE CUMHUR, 3 ÜYE MİLLET İTTİFAKI’NDAN

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Genel Kurul’da 21 aday arasından seçilecek 7 üyenin Millet ve Cumhur ittifakları arasında ‘ilkesiz ve pazarlığa dayalı yöntemle belirlendiğini’ savundu. Beştaş, “Pazarlıkla anlaştılar. Liyakat yok, bağımsız ve tarafsız kişilerin seçilmesi yok. Biz pazarlığın ve ilkesizliğin tarafı olmadık ve olmayacağız” dedi. Komisyondaki ön uzlaşmaya göre, 7 üyeden 4’ünün seçiminde AK Parti-MHP ittifakı, 3’ünde ise CHP-İYİ Parti-DP-SP ittifakı belirleyici olacak. Genel Kurul’daki gizli oylamada 21 aday arasından seçilecek üyenin en az 360 oy alması gerekiyor.

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