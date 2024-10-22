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HSK müfettişi, otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı

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#ANKARA#HSK#Bıçaklı Saldırı
HSK müfettişi, otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 16:11

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yemekhanesinde çalışırken iş akdi sonlandırılan Berat C., HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı bina otoparkında bıçakla yaraladı. Hastanede tedavisi süren Mehmet Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Olay, öğle saatlerinde Mevlana Bulvarı üzerindeki HSK binasında meydana geldi. İş akdi sonlandırılan Berat C., HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı takip ederek bina otoparkında boğazından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Aslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli ise gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

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#ANKARA#HSK#Bıçaklı Saldırı

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