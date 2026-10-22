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HSK, bazı ilçelerin yargı çevrelerini yeniden belirledi

Güncelleme Tarihi:

#Gelibolu#Eceabat#HSK
HSK, bazı ilçelerin yargı çevrelerini yeniden belirledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 04:44

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Malkara, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun, bazı ilçelerin yargı çevresinin yeniden belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara göre, Malkara ilçesinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

İşbu kararın 21 Ekim Çarşamba Günü’nden itibaren uygulanmasına karar verildi.

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#Gelibolu#Eceabat#HSK

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