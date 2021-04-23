HSBC çalışma saatleri 2021 - HSBC öğle arası açılış/kapanış saati

HSBC ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. HSBC hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? HSBC 09:00-12:00 / 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

HSBC Bank A.Ş., Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation'ın (HSBC) Türkiye iştirakidir ve merkez ofisi İstanbul'da bulunmaktadır. Ülkemizde 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren HSBC, Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı, Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi alanlarında hizmet vermektedir. HSBC Türkiye, şubeleri, telefon bankacılığı, ATM bankacılığı ve dijital bankacılık kanallarıyla müşterilerine finansal çözümler sunmaktadır. Merkezi Londra’da bulunan ve dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmetleri kuruluşlarından biridir. Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere 67 ülke ve bölgede yaklaşık 3 bin 900 ofisiyle hizmet vermektedir.

HSBC, 87 farklı ülkede faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi kabul edilir. kuruluşu 1865 yılına kadar uzanıyor. Toplamda 100 milyona yakın müşteriye sahip olan HSBC 1990 senesinde Midland Bank’ı satın alarak Türkiye’de açılan ilk İngiliz bankası olmuştur. 1999 yılında HSBC ismi altında çalışmaya başlayan ve sürekli büyüyen bankanın bugün Türkiye’de 3.5 milyon civarında müşterisi ve 311 adet şubesi bulunuyor.

HSBC ÇALIŞMA SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR? HSBC ÖĞLE ARASI SAATLERİ

HSBC çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.00’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.00’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

HSBC merkez binası, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 34394 Şişli/İstanbul adresinde bulunmaktadır. HSBC merkez şubesine 212 376 40 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 212 267 47 94 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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