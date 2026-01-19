Hrant’sız 19 yıl

Haberin Devamı

İstanbul’da 5 Nisan 1996’da Türkçe-Ermenice ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan Agos gazetesini kuran ve genel yayın yönetmenliğini üstlenen Hrant Dink hakkında, gazetedeki 13 Şubat 2004 tarihli yazısı nedeniyle “Türklüğü aşağılamak” suçundan dava açıldı. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava sonunda Dink, 7 Ekim 2005’te 6 ay hapisle cezalandırıldı. Hrant Dink, eleştiri alan yazıları ve dava sürecinde hakkında yürütülen hedef gösterme kampanyaları nedeniyle yaşadığı endişeyi, Agos’ta kaleme aldığı, “Ruh halimin güvercin tedirginliği” başlıklı son yazısında dile getirdi. Ermeni gazeteci, bu yazının yayımlanmasından sonra, 19 Ocak 2007’de, Şişli Halaskargazi Caddesi’nde Agos gazetesinin yakınındaki bir bankadan çıkıp yürüdüğü sırada arkasından gelen 17 yaşındaki tetikçi Ogün Samast’ın silahından çıkan kurşunla katledildi.

‘FETÖ’ ADINA SUÇ İŞLEMEK

Süreçte farklı suçların da eklenmesiyle toplam 27 yıl 11 ay 13 gün hapis cezası alan tetikçi Ogün Samast, 15 Kasım 2023’te şartlı tahliye edildi. Samast için savcılıkça yeni bir iddianame daha hazırlandı. Samast hakkında FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep edilen iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan, azmettirici Erhan Tuncel, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in de aralarında bulunduğu 11 sanıklı “örgüt” davasıyla birleştirildi.

ZAMAN AŞIMINDAN DÜŞME

Mahkeme, 10 Ocak 2025’te, sanıklar Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender hakkında “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan görülen davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.