Hrant’ın katilleri tazminat ödeyecek

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Zarara uğradığını belirten Bakanlığı haklı bulan mahkeme, 4 sanığın 158 bin 930 lira 81 kuruş tazminatı 13 yıllık faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

İKİ KARDEŞE 158 BİN TL

Hrant Dink, 29 Ocak 2007’de Şişli’deki gazete binasının önünde suikaste kurban gitti. Cinayetin ardından Hrant Dink’in ailesi devlet aleyhine davalar açtı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi’ne açılan tazminat davasının ilki, Hrant Dink’in kardeşleri Yervant Dink ve Hasrof Dink’ten geldi. Dink kardeşler, Hrant Dink’in ölümünde İçişleri Bakanlığı’nın ihmali olduğunu iddia ederek 400 bin lira tazminat istedi. İdare Mahkemesi davayı karara bağlayarak İçişleri Bakanlığı’nın Dink kardeşlere faiziyle birlikte 158 bin 930 lira 81 kuruş lira ödemesine karar verdi. Bakanlık da 158 bin 930 lira 81 kuruşu Yervant ve Hasrof Dink’e ödedi.

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13 YILLIK FAİZİYLE

İçişleri Bakanlığı, Dink’in iki kardeşine ödediği bu parayı cinayetin faillerinden istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 11 yıldır görülen davanın karar duruşmasına İçişleri Bakanlığı’nın avukatı katıldı. Mahkeme, 158 bin 930 lira 81 kuruşun 13 yıllık faiziyle birlikte cinayet zanlıları Ogün Samast, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’den alınarak İçişleri Bakanlığı’na ödenmesine hükmetti.