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Hrant Dink’in katilleri FETÖ’den hâkim karşısında

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#AGOS Gazetesi#Hrant Dink Cinayeti#Yasin Hayal
Hrant Dink’in katilleri FETÖ’den hâkim karşısında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:00

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi oldukları öne sürülen Yasin Hayal ve Erhan Tuncel, 16 yıl sonra ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına suç işlemek’ suçundan bugün hâkim karşısına çıkacak.

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Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, 26 Mart 2021’de karar açıklayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, çeşitli suçlardan cezalara çarptırılan Erhan Tuncel ve Yasin Hayal’in de arasında bulunduğu 11 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma sonunda eski emniyet görevlileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıldan 35 yıla kadar, Dink cinayetinin failleri hakkında da “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına suç işleme” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

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#AGOS Gazetesi#Hrant Dink Cinayeti#Yasin Hayal

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