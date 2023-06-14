Hrant Dink’in katilleri FETÖ’den hâkim karşısında

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Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, 26 Mart 2021’de karar açıklayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, çeşitli suçlardan cezalara çarptırılan Erhan Tuncel ve Yasin Hayal’in de arasında bulunduğu 11 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma sonunda eski emniyet görevlileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıldan 35 yıla kadar, Dink cinayetinin failleri hakkında da “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına suç işleme” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.