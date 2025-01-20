Hrant Dink’e 18’inci yıl anması

Haberin Devamı

İstanbul Şişli’de 19 Ocak 2007 tarihinde Ogün Samast tarafından silahla arkasından vurularak öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 18. yılında Sebat Apartmanı önünde anıldı. Saat 15.00’te başlayan törende Halaskargazi Caddesi polis tarafından kapatılırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Dink’in eşi Rakel Dink de törene katılarak kalabalığı selamladı.

MEKTUPLARI OKUDULAR

Törene katılan kalabalık “Hrant için, adalet için” ve “Buradayız ahparig” sloganları attı, “Hepimiz Hrant’ız” yazılı pankartlar taşıdı. Oyuncu Tülin Özen, Gezi davası hükümlüsü Çiğdem Mater’in mektubunu okuyarak, Dink’in toplumda açtığı kapılardan geçme çağrısında bulundu. Oyuncu Eraslan Sağlam ise Gezi davası tutuklusu Osman Kavala’nın mesajını seslendirdi. Hrant Dink’in yakın arkadaşı Takuhi Tomasyan da konuşmasında, Dink’in mücadeleci kişiliğine vurgu yaptı.