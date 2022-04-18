Hrant Dink ziyareti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen gazeteci Hrant Dink adına ailesi tarafından kurulan ‘Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Dink’in eşi Rakel Dink ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu’nu, Rakel Dink uğurladı. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hrant Dink’in, rahmetlinin tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı. Eğer siz ‘karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğim’ diye yola çıkıyorsanız, gerçek katillere ulaşmalısınız ve bulmalısınız onları. Çetelerle yeraltı dünyası ile işbirliği yapan, o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız.

ACILARINI BİLİYORUM

Devletin içine çöreklenen o kişilerin devletin içinden çekip çıkarmamız lazım. O zaman bu ülkede huzur sağlarız. Benim bütün amacım bu güzel ülkede beraberce huzur içinde yaşamak. Bu ülkeye bir miras bırakacaksanız, bu güzel ülkeye o sevgi ve barış olacak. Sevgi ve barış ile hep birlikte kucaklaşacağız. Rakel Hanım bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. Acılarını biliyorum. Bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini beraber yapacağız. Daha sonra bunu gerçekleştirdikten sonra helalleşmeyi sağlayacağız.”

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‘ÖRNEK BİR DEVLET ADAMIYDI’

KILIÇDAROĞLU, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı Twitter mesajıyla andı. Kılıçdaroğlu, “Devleti yönetirken bürokrasiyi ve devletin geleneklerini ciddiye alan, kendi görüşünü dayatmadan en doğrusunu arayan örnek bir siyaset ve devlet insanıydı. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.