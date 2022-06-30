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Hrant Dink Vakfı’nı tehdit edenlere ceza

#Hrant Dink Vakfı#Mahkeme#Ceza
Hrant Dink Vakfı’nı tehdit edenlere ceza

Hrant Dink Vakfı’nı elektronik posta yolu ile tehdit ettikleri iddia edilen Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan’ın yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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Duruşmaya iki sanık katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Hrant Dink Vakfı’nın avukatları, “Söz konusu suç, var olan veya varsayılan örgütlerin korkutucu gücünden faydalanmak suretiyle işlenmiştir. Hrant Dink’in öldürülmesine atıfta bulunulduğu için sanıkların ‘nitelikli tehdit’ suçundan cezalandırılmasını istiyoruz” dediler. Mahkeme, sanık Hüseyin Ateş’i ‘zincirleme şekilde tehdit’ suçundan 2.5 yıl hapis, sanık Ersin Başkan’ı da aynı suçtan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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#Hrant Dink Vakfı#Mahkeme#Ceza

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