Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden ikinci kişi suç makinesi çıktı

Hrant Dink Vakfı avukatlarından Fethiye Çetin, vakfa ve Rakel Dink’e gelen mesajların münferit olmadığını, başka bir tehdit mesajı daha aldıklarını açıklamıştı. Çetin, “Mesajlar Hrant Dink’in öldürülmesi öncesinde gelen mesajlarla aynı içeriğe sahip” demişti.

E.B.’nin de 30 Mayıs’ta tehdit içeren bir e-posta gönderdiğinin saptanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tehdit mesajları gönderen kişinin E.B. olduğunu tespit etti. E.B. yakalanarak gözaltına alındı. Uzun yıllar ABD’de yaşadığı belirlenen E.B.’nin, uyuşturucu madde kullanmak, tehdit, kasten yaralama, parada sahtecilik ve hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu anlaşıldı.