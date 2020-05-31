Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden gözaltında

Babası ve dayısını dövmekten emniyette kaydı bulunan 25 yaşındaki işsiz H.A.’nın ilk ifadesinde, “Azeri kız arkadaşımın ‘Ermenilerin Azerilere yönelik yaptıkları’ konusundaki anlatımlarından etkilenerek o maili attım” dediği öğrenildi.

ERKEK KARDEŞİ DE YAKALANDI

Hrant Dink Vakfı’nın e-posta adresine 27-28 Mayıs tarihlerinde “Bir gece ansızın geleceğiz orayı başınıza yıkacağız. Ya terk edersiniz ya da ölürsünüz. Bu kadarını söyleyim bu sefer Rakel Dink ve avukatı ölecek” şeklinde tehdit mesajının atılması üzerine soruşturma başlatılmıştı. E-postanın Konya Selçuklu’da oturan 25 yaşındaki H.A. tarafından atıldığı belirlendi. Terörle Mücadele Şube ekipleri baskında H.A. ile birlikte erkek kardeşini de gözaltına aldı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Tehdit, birliğimizi, beraberliğimizi ve toplumsal barışımızı hedef alan çirkin bir provokasyondur. Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.