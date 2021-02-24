Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında bir sanığın cezai ehliyeti tam çıktı

Hrant Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan iki sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hüseyin Ateş gelirken, diğer tutuksuz sanık Ersin Başkan katılmadı. Şikayetçiler Hrant Dink Vakfı ve Fethiye Çetin'in avukatları da duruşmada hazır bulundu.

BİR SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Hakim, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığını tutanağa geçirdi. Sanık Hüseyin Ateş yönünden Adli Tıp Kurumu'nca verilen raporda cezai ehliyetinin tam olduğu, ancak sanık Ersin Başkan yönünden adli tıp raporunun düzenlenemediği belirtildi.

"CEZAMI ÇEKTİM"

Sanık Hüseyin Başkan savunmasında, "Ben 4 ay tutuklu kaldım, cezamı çektim" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin suç kastı olmadığını ileri sürerek beraatini talep etti. Şikayetçi avukatları ise gelen yazıya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Ersin Başkan'ın cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda adli tıp raporu alınması için ilgili kolluk birimine müzekkere yazılmasına, sanık bulunamazsa rapor alınması için yakalama emri düzenlenmesine karar verdi. Şikayetçi avukatlara süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Hrant Dink Vakfı'na yönelik ilki 27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde e-posta yoluyla yapılan tehdit olayı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatılmıştı. Savcılıkça tamamlanan soruşturma sonucunda 18 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede Hrant Dink Vakfı yöneticileri, avukat Fethiye Çetin arasında bulunduğu 9 müşteki yer aldı. İddianamede, ilk tehdit olayıyla ilgili Konya'da yakalanarak İstanbul'da tutuklanan Hüseyin Ateş hakkında 27-28 Mayıs'ta e-posta göndererek ve 23 Mayıs'ta Hrant Dink Foundation'ın Instagram hesabına yorum yaparak üç ayrı tehdit eylemini gerçekleştirdiğini belirtildi. Sanık Ateş'in "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi. İkinci tehdit olayını gerçekleştiren sanık Ersin Başkan ise Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde ersinbaskan282@gmail.com isimli e-posta adresinden tehdit mesajı yollayarak "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklanmıştı. İddianamede, sanık Başkan'ın 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. 21 Eylül 2020 tarihli ikinci duruşmada, iki sanığın da tahliyesine karar verilmişti.