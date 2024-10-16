Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, 5’inci kez Trabzon Adliyesi’nde

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Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi.

İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

Ogün Samast, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 5’inci duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.