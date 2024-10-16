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Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, 5’inci kez Trabzon Adliyesi’nde

Güncelleme Tarihi:

#Ogün Samast#TRABZON#Hrant Dink
Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, 5’inci kez Trabzon Adliyesi’nde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 10:26

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya SEGBİS üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.

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Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi.

İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

Ogün Samast, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 5’inci duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.

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#Ogün Samast#TRABZON#Hrant Dink

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