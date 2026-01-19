×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hrant Dink ölümünün 19'uncu yılında anıldı

Güncelleme Tarihi:

#Agos Gazetesi#Hrant Dink#Anma Töreni
Hrant Dink ölümünün 19uncu yılında anıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 17:33

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için 19'uncu ölüm yıldönümü nedeniyle saldırıya uğradığı Sebat apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.

Haberin Devamı

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için bugün öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.

Hrant Dink ölümünün 19uncu yılında anıldı

Sebat apartmanının bulunduğu Halaskargazi Caddesi polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına girmek isteyenlere üst taraması yapıldı. Törende 'Buradayız Ahparig' yazılı pankart asılırken Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı. 

Hrant Dink ölümünün 19uncu yılında anıldı

Haberin Devamı

Hrant Dink ölümünün 19uncu yılında anıldı

Hrant Dink ölümünün 19uncu yılında anıldı

Hrant Dink ölümünün 19uncu yılında anıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Agos Gazetesi#Hrant Dink#Anma Töreni

BAKMADAN GEÇME!