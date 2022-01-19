Hrant Dink ölümünün 15. yılında anılıyor: '15 Eksik Yıl' bayrağı asıldı

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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 15. yıldönümünde anılıyor. AGOS Gazetesi'nin bulunduğu binaya Hrant'ın arkadaşları grubu tarafından '15 eksik yıl' yazılı dev bir bayrak asıldı. Bu yılki anma '15 Eksik Yıl' sloganıyla gerçekleştirilecek ve balkondan konuşmalar yapılacak.

Anma etkinliği nedeniyle Halaskargazi Caddesi üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Caddeye çelik bariyerler getirildi. Sokak başları çevik kuvvet ve Özel Harekat polisleri tarafından tutuldu.

SAAT 15.05'TE VURULDUĞU YERDE ANILACAK

Hrant Dink saat 15.05'te 15 yıl önce vurulduğu yerde sevenleri tarafından anılacak.