Hrant Dink katledildiği yerde anıldı

Haberin Devamı

19 Ocak 2007’de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Hrant Dink için dün öldürüldüğü yer olan Agos gazetesinin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi. Sebat Apartmanı’nın bulunduğu Halaskargazi Caddesi polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına girmek isteyenlere üst taraması yapıldı. Törende ‘Buradayız Ahparig’ yazılı pankart asılırken, Dink’in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı.

ÖZEL: UNUTTURMAYACAĞIZ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülmesinin 19’uncu yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i andı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu ülkenin barışını ve kardeşliğini savunan Hrant Dink’i katledilişinin 19’uncu yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız” dedi.