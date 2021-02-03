Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılandığı davada savunmalar tamamlandı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Ali Öz hazı bulundu. Duruşmada tutuklu olarak yargılanan dönemin İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık Ali Fuat Yılmazer son savunmasında, "Mütalaayı okuyunca nasıl bir savunma yapacağıma şaşırdım. İddianamenin adeta birebir kopyası mütalaaya dönüştürülmüş. Sanki bunca yıldır hiç yargılama yapılmamış gibi. İdari soruşturmaların hiçbirinde kusur veya suçlamaya muhatap olmadım ben. Tutuklanma gerekçem olarak F3, F4 ve F5 raporları sunuldu ama ne ilginçtir ki bu dosyada bir tane bile F5 raporu yok. Hrant Dink'in ölümünün azmettiricileri, onu hedef gösterenler, yargılanmasına sebep olanlar, tehdit iklimini yaratanlardır. Suçlandığı gibi bunları yapan ben değilim. Hrant Dink'in öldürüleceğine dair F4 raporu bana daha sonra da arz edilmedi. Hiç görmediğim bir evrak üzerinden cinayetin azmettiricisi nasıl olabilirim? İstanbul Emniyet İstihbarat ve koruma şubeleri bu işin asli sorumlularıdır. Savunmaların bir şey değiştirmeyeceğini biliyorum. Zerre talebim yok" dedi. Sanık Yılmazer'in de savunma yapmasıyla sanık savunmaları tamamlanmış oldu. Duruşma, Hrant Dink ailesinin avukatlarının beyanlarının alınması için 10 Şubat'a ertelendi.