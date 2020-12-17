Hrant Dink cinayeti davası 22 Aralık'a ertelendi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Hrant Dink'in ailesinin avukatları ile sanıkların avukatları katıldı. Adem Sarıgöl, Abdullah Dinç'in de aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanık duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz alan Hrant Dink'in ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Hrant Dink'in ölümünden sonra başlatılan soruşturma ve ardından açılan davaların süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz alan Abdullah Dinç, esas hakkındaki mütalaada diğer suçlardan beraatinin istendiğini, tek suçtan ceza talep edildiğini belirterek, "Görüşmeden bahsediliyor. Ankesörlü telefondan sıfır saniye yapıldığı öne sürülen görüşme sıfır saniye. Beraatimi istiyorum" dedi.

ALİ FUAT YILMAZER SÜRE İSTEDİ

Mahkeme salonuna tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlanan Ali Fuat Yılmazer, henüz esas hakkındaki mütalaayı inceleyemediğini belirterek bugün savunma yapamayacağını söyledi. Yılmazer, mahkeme başkanından izin alarak SEGBİS odasından ayrıldı. Savunma yapan bazı sanıkların avukatları mütalaaya katıldıklarını belirterek, müvekkilleri hakkında mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep ettiler. Bazı sanık avukatları da da esas hakkındaki mütalaaya hazırlanmadıklarını belirterek süre istediler.

HAFTAYA ERTELENDİ

Mahkeme duruşmayı 22-23-24 Aralık.2020 tarihine erteledi. 22 Aralık tarihli duruşmada Adnan Acar, Cevat Eser, Atilla Güçlüoğlu, Metehan Kadir Yıldırım, Muammer Ay, Niyazi Malkoç, Rahmi Özer ve avukatlarının, 23 Aralık tarihinde Resul Kütüoğlu, Tevfik Cantürk, Ünsal Gürel, Ahmet Gürel, Ahmet Çetiner, Ahmet Faruk Aydoğdu, Ahmet İlhan Güler, Birol Ustaoğlu ve avukatlarının, 24 Aralık tarihinde de Engin Dinç, Eyüp Temel, Hasan Durmuşoğlu, Hüseyin Yılmaz, Mikdat Özbek, Murat Bayrak ve Musa Yıldırım ile avukatlarının savunmasının alınmasına karar verildi.