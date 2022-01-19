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Hrant Dink anma töreni saat kaçta? İstanbul Valiliği'nden anma töreniyle ilgili açıklama

#Hrant Dink#Hrant Dink Anma Tören#Hrant Dink Anma Töreni
Hrant Dink anma töreni saat kaçta İstanbul Valiliğinden anma töreniyle ilgili açıklama

Hrant Dink cinayetinin üzerinden 15 yıl geçti. Kuruculuğunu ve yayın yönetmenliğini üstlendiği AGOS gazetesi önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink’in ölüm yıldönümü için anma töreni gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Hrant Dink'in ölüm yıldönümü için yapılacak anma nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, Hrant Dink anma töreni saat kaçta? İşte Hrant Dink anma töreninin gerçekleşeceği yer ve saat bilgisi

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Hrant Dink vefatının 15'inci yılında anılıyor. Anmayı düzenleyen ‘Hrant'ın Arkadaşları’, 19 Ocak Çarşamba günü saat 15.00 için Şişli Halaskargazi Caddesi üzerindeki Sebat Apartmanı önünde buluşma çağrısı yaptı.

Hrant Dink anması için bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Hrant Dink'in ölüm yıldönümü için yapılacak anma nedeniyle saat 11.00 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, "İlimizde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Hrant Dink’in ölüm yıldönümü ile ilgili olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır" denilerek, kapatılacak yollar ile alternatifleri şöyle sıralandı:

KAPATILACAK YOLLAR

Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi), Pangaltı 2236 Nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli İstikameti.

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ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

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