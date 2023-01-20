Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hrant Dink anıldı... 16 yıllık acı

Güncelleme Tarihi:

#Hrant Dink#Agos#Tören
Hrant Dink anıldı... 16 yıllık acı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 07:00

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 16’ncı yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı.

Haberin Devamı

19 Ocak 2007’de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Dink için ilk tören Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlendi. Anma töreninde Hrant Dink’in mezarına eşi Rakel Dink tarafından güller konuldu, dualar edildi. İkinci tören ise her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00’te, öldürüldüğü Agos Gazetesi’nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde gerçekleştirildi. Törene Rakel Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink, Sera Dink, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Garo Paylan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dink’in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı. Apartmana Hrant Dink’in resminin olduğu pankart asıldı. Törende Hrant Dink’in konuşması dinletildi ve arkadaşları anma konuşması gerçekleştirdi. Hrant Dink’in arkadaşları adına bu sene konuşmayı yönetmen Emin Alper yaptı.

‘BEN GELDİM SEVGİLİM’

Haberin Devamı

Hrant Dink Vakfı’nın bulunduğu Sebat Apartmanı bu yıl da güvercin görüntüleriyle aydınlatıldı. Hrant Dink Vakfı’ndan yapılan paylaşımda, “Kimsenin ‘güvercin tedirginliği’ yaşamadığı bir toplum olabilmeyi diliyoruz...” denildi. Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki anmada da Rakel Dink,“Ben geldim sevgilim” diyerek, eşinin mezarına güller bıraktı...

Hrant Dink anıldı... 16 yıllık acı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Hrant Dink#Agos#Tören

BAKMADAN GEÇME!

Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut
6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım

6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: 'Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım'

#Dört Gün Çalışma
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF