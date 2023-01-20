Hrant Dink anıldı... 16 yıllık acı

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19 Ocak 2007’de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Dink için ilk tören Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlendi. Anma töreninde Hrant Dink’in mezarına eşi Rakel Dink tarafından güller konuldu, dualar edildi. İkinci tören ise her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00’te, öldürüldüğü Agos Gazetesi’nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde gerçekleştirildi. Törene Rakel Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink, Sera Dink, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Garo Paylan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dink’in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı. Apartmana Hrant Dink’in resminin olduğu pankart asıldı. Törende Hrant Dink’in konuşması dinletildi ve arkadaşları anma konuşması gerçekleştirdi. Hrant Dink’in arkadaşları adına bu sene konuşmayı yönetmen Emin Alper yaptı.



‘BEN GELDİM SEVGİLİM’

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Hrant Dink Vakfı’nın bulunduğu Sebat Apartmanı bu yıl da güvercin görüntüleriyle aydınlatıldı. Hrant Dink Vakfı’ndan yapılan paylaşımda, “Kimsenin ‘güvercin tedirginliği’ yaşamadığı bir toplum olabilmeyi diliyoruz...” denildi. Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki anmada da Rakel Dink,“Ben geldim sevgilim” diyerek, eşinin mezarına güller bıraktı...



