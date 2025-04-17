HPV’nin korkutan yüzü... Uzmanlar kanserlerdeki artışa dikkat çekti

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JİNEKOLOJİK kanserler kadınlarda en sık görülen kanserler arasında dördüncü sırada. Bu kanserlere neden olan en önemli etkenlerden biri ise ‘Human Papilloma Virüsü’ denilen HPV. Antalya’da düzenlenen Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Melis Gültekin, HPV’nin sadece rahim ağzı kanserlerine neden olmadığını aynı zamanda baş boyun kanserlerine ve anal kanal kanserlerine de neden olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Uğur Selek ise HPV kaynaklı baş boyun kanserlerinin ciddi oranlarda arttığını ifade etti.

MUAYENENİN ÖNEMİ

16. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK 2025) Kongre Sekreteri Prof. Dr. Melis Gültekin şunları söyledi: “Jinekolojik kanserler kadınlarda, tüm dünyada en sık görülen kanserler arasında dördüncü sırada yer alıyor. Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen kanserler arasında. Çok önemli bir ölüm nedeni. Ancak şunu biliyoruz ki bu rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biri Human Papilloma Virüsü (HPV) denilen bir virüs ile ilişkili. Ancak bu virüse karşı elimizde çok önemli bir silah var: Aşı. Ancak ülkemizde genel olarak aşılar için yanlış inanışlar söz konusu. Dolayısıyla burada bilinçlenmek önemli. İnsanlar arasında inanılmaz farklı anlayışlar var. Kadınlar jinekolojik muayeneye gitmeye de çekiniyor. Oysa ki KETEM’lerde (Kanser Erken Teşhis Tarama Ve Eğitim Merkezi) ücretsiz erken tarama şansı mevcut. Erken teşhis bu hastalıklarda çok önemli. Tabii her HPV olan kişi de endişelenmesin. Hepsi kansere yol açmıyor. HPV aslında siğile de yol açabiliyor. Siğil dediğimiz türleri yaygın görülüyor ama bağışıklık sistemimiz de bu virüsü genellikle atıyor.”

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CİDDİ ARTIŞ VAR

HPV aşılarını geleceğe dönük sigorta olarak görmek gerektiğine vurgu yapan 16. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Başkanı Prof. Dr. Uğur Selek, “Eskiden karşılaştığımız baş boyun kanserli hastalarda oran çok düşüktü. Eskiden baş boyun kanserli hastaların yaklaşık yüzde 15’i HPV ile ilişkiliydi. Şu anda ise yüzde 60’ların üzerine çıktı. Avrupa ve ABD’de ise yüzde 85’e kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla kanserin erken yaşlarda görülmesine, sigara ve alkolden bağımsız olarak da kanserin görülmesine yol açıyor“ dedi.